Il Gianduiotto alla rivoluzione del look | dopo oltre un secolo dice addio alla carta dorata

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ildella Pernigotti cambiaun, questo grande classico dolciario piemontese abbandona lo storico incarto metallizzato dorato per adottarne uno nuovo color rame. È questa una delle principali novità annunciate dall’azienda di Novi Ligure in occasione di Ism, la maggiore fiera mondiale sul settore dei dolciumi e degli snack, che ha aperto ieri a Colonia in Germania. Proprio durante questa manifestazione, Pernigotti ha anche svelato il suo nuovo marchio, pensato per renderlo più essenziale e moderno. Il“Con queste novità parte il piano di rilancio di Pernigotti, che prevede un’importante attività per il ...

In Italia il cioccolato diventa un'arte grazie al gustoso Gianduiotto ideato a Torino da Paul Caffarel nel 1865. Da Torino, capitale dell'aperitivo, del Gianduiotto e dei grissini, al riso Dop delle risaie di Vercelli, Novara e Biella; dal prezioso Tartufo Bianco d'Alba alla nocciola Igp di Langa.

