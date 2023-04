Il gesto di Osimhen verso Soulé ha ricordato allo Stadium cos’è il fair play Il Giornale

(Di lunedì 24 aprile 2023) Riccardo Signori celebra ildi sportività dell’attaccante del Napoli, Victor, nei confronti di. Al minuto 65 di Juventus-Napoli, vedendo il giovane calciatore bianconero a terra che si manteneva la coscia, l’attaccante nigeriano del Napoli ha fermato il gioco, prendendo il pne tra le mani, per consentirestaff medico della Juventus di soccorrere. Un, scrive Signori, che hacosa significa il. E lo stadio juventino, infatti, ha fatto scattare un lungo applauso per. Ciò non laverà la macchia degli insulti a Lukaku, ma è sembrato quasi un mea culpa. Signori parla del...

non ci ha pensato un attimo, ha bloccato l'azione sua e dei compagni prendendo in mano il pallone, perché il ragazzo avesse soccorso. Lo stadio ha guardato e finalmente ha capito che il fair ...... Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele (68 , Zielinski); Lozano (68 , Elmas),, ... Il primo è la manata di Gatti ai danni di Kvaratskhelia : ilsembra non troppo violento ma ...Undi sportività che ha incassato il gradimento dei giocatori sul rettangolo di gioco ma non solo, perché il pubblico sugli spalti dello Stadium ha applaudito il comportamento di

Juve-Napoli: bel gesto di Osimhen, lo Stadium applaude Calciomercato.com

Ci voleva un momento di quello sport che raccontiamo sempre (fratellanza, nobiltà di intenti, valori) ma vediamo quasi mai ...Victor Osimhen è ormai diventato il vero trascinatore della SSC Napoli. L'attaccante azzurro è il simbolo della squadra che si avvia a vincere il suo ...