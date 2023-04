Il Genoa sogna con un pubblico record

Leggi su seriea24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tre punti pesantissimi per ilche continua la sua marcia verso la serie A, batte la Reggina (1-0) e si avvicina adesso al Frosinone. Per la squadra di Inzaghi continua invece il momento negativo, confermato dalla quarta sconfitta consecutiva. Successo meritato per i rossoblu che capitalizzano al meglio la rete firmata da Coda dopo 36? minuti. L’imbeccata di Sturaro è perfetta come il diagonale dell’attaccante che fulmina Colombi. Il Grifone legittima il risultato grazie anche alle iniziative di Badelj alla fine del primo tempo e di Gudmundsson al 13? della ripresa, ma in entrambe le occasioni la risposta del portiere Colombi è perfetta. In pieno recupero traversa di Badelj su punizione e poi parata incredibile su Canotto da parte di Martinez che salva il risultato al 97esimo. Finale caldissimo con l’espulsione di Sturaro dalla panchina. Fonte articolo e foto: ...