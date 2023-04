(Di lunedì 24 aprile 2023) I rossoblu di mister Gilardino vincono sul campo del Cittadella mentre ilè fermato 0-0 in casa dal Sudtirol. Colpaccio del Parma che piega il Cagliari. Polemiche a Pisa per un rigore concesso dopo una deviazione vistosa dell'arbitro

Il Genoa continua a rosicchiare punti al Frosinone ilGiornale.it

Il Genoa continua a lottare in cadetteria con l'intenzione di fare ritorno in Serie A dopo solo un anno di 'purgatorio'."È un Genoa "very Gud", ma il Bari le vincerà tutte", scrive primocanale.it. Il Genoa più di così non può fare. A Cittadella è arrivato un altro successo grazie al gol di Gudmundsson e ora il Frosinon ...