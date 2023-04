Il futuro dell’Occidente passa da Ucraina e Taiwan Scrive Edward Lucas

(Di lunedì 24 aprile 2023) Kyiv e Taipei distano 5.000 miglia (8.000 chilometri). Eppure, dal punto di vista geopolitico,sono fortemente legate. Il problema più grande che condividono è la legittimità. La Russia non considera l’un Paese a tutti gli effetti. Nel 2008 Vladimir Putin l’ha liquidata come un semplice insieme di territori. Il suo saggio storico, pubblicato nel 2021, sosteneva l’“unità storica” tra Russia e, basandosi su una deliberata lettura errata della storia della Rus’ di Kyiv. Allo stesso modo, vista da Pechino,è una provincia ribelle, un affare in sospeso dalla guerra civile che si è conclusa sulla terraferma nel 1949. Il dibattito sull’indipendenza dell’isola autogestita suscita reazioni furibonde. Da parte loro, le autoritàesi continuano a ...

Questa posizione dominante della Cina in questo mercato'energia delnon è certo gradito dall', in particolare degli Stati Uniti e'Unione Europea e da qui le rivalità ......alcuni illuminati giudizi sulla neonata Urss - uno del... negli Anni 90, mancava un capitolo alla storia della strategia'... Pochi ricordano queste posizioni, e pochi in, a partire ......'amministrazione Biden taglieranno gli investitori statunitensi dalflusso di entrate della Cina". Qui sta molto bene come chiusa questa riflessione di Simone Di Stefano: L'...