Il FTSE 100 24 aprile 2023 aprirà in ribasso

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il100 dovrebbe aprire inquesto lunedì, con le contrattazioni pre-mercato che indicano un calo dello 0,15% per l’indice delle blue-chip. Wall Street ha chiuso in una posizione più forte prima della chiusura per il fine settimana, con il Dow Jones Industrial Average in aumento di 22 punti, o dello 0,07%, a 33.808,