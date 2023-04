Il figlioccio di Re Carlo si sposa | l’ex miglior partito del Regno vale 9 miliardi

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’annuncio diramato avrà di certo spezzato qualche cuore speranzoso: il duca di Westminster si, ponendo nel cassetto dei ricordi il suo famoso soprannome: “del”. Il suo grande amore è Olivia Henson, ma scopriamo qualcosa in più suldi ReIII e il suo stretto rapporto con William e Kate. Il duca di Westminster si: chi è la futura moglie Matrimonio in vista per Hugh Grosvenor, duca di Westminster, che ha fatto la propria romantica proposta di nozze alla sua splendida fidanzata Olivia Henson. Il tutto è avvenuto nel Cheshire, precisamente nell’enorme tenuta di famiglia, che sorge nella campagna di Eaton Hal. La coppia sta insieme da circa due anni e, senza troppi indugi, ha deciso dirsi. Il suo sì ...