Il designatore Rocchi ferma l’arbitro dopo questo turno di Serie A | stagione conclusa!

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sabato sera all’Olimpico è andata in scena la controversa partita fra Lazio e Torino, che, viziata da evidenti mancanze arbitrali, ha portato alla sospensione del direttore di gara Davide Ghersini. Sarri in conferenza stampa ha parlato ironicamente della gestione della gara persa per 0-1 dalla sua Lazio afndo: “Servirebbe unatv per spiegare gli errori”. Parere condiviso anche dalarbitrale Gianlucache, come afto dal Corriere dello Sport, avrebbe sospesogenovese concludendo così in anticipo la sua. Gli episodi non si fermerebbero solo al gol del vantaggio del Torino, realizzatouna rimessa laterale battuta coi piedi all’interno del campo da gioco, ma anche di fronte ad una cattiva gestione ...

