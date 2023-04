‘Il deserto dei Tartati – La Fortezza’ | momento unico per tre attori soli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In scena a Napoli presso Galleria Toledo – teatro stabile di innovazione, il 27 e 28 aprile 2023, dopo il successo di critica e pubblico della stagione scorsa, Massimo Roberto Beato cura l’adattamento della vicenda, ideata da Dino Buzzati, del maggiore Giovanni Drogo rievocata nella stanza della locanda dove egli è giunto, malato, costretto suo malgrado, a lasciare la Fortezza sotto assedio. Nella regia di Jacopo Bezzi, Drogo, seduto su una poltrona mentre osserva fuori dalla finestra la sera e la notte incombente, in quest’ultimo atto di lucidità che precede la sua morte – e che egli vive come la sua “vera battaglia” – procede a ritroso con la mente per approdare a vari momenti della sua vita e domandarsi se essa poteva o doveva essere vissuta diversamente. Il protagonista è lui, il Tenente Giovanni Drogo, neodiplomato all’Accademia Reale, pronto a ...

Intorno c'è silenzio equalunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline' ()25 aprile in Italia si festeggia la Liberazione dalla ...L'idea del creatore di Femua è che "sogno di una vita diversa non deve essere per forza in Europa passando dagli inferni dei viaggi attraversoMediterraneo: è possibile crearsi un ......del mondo versoVescovo di Roma non è sufficiente per trasformare la sua voce e la sua parola in qualcosa di determinante e dirimente. Spesso in molti parlano della " vox clamantis in". E'...