(Di lunedì 24 aprile 2023) Certo, senza l’non sarebbe la stessa cosa. Ad esempio, leggo su Repubblica che la sezione di Massa Carrara si è schierata contro alcune scuolea Lunigiana che hanno organizzato un dibattito fra studenti sull’opportunità di non celebrare più il 25come festa nazionale. Giova ricordare che, ormai molto diffusa fra licei e università, questa formula del dibattito studentesco funziona grossomodo così: si sceglie un tema possibilmente controverso, si creano due squadre una favorevole e l’altra contraria alla mozione, si assegnano partecipanti alle squadre indipendentemente da ciò che davvero pensino sull’argomento, li si fa argomentare pro e contro secondo tempi prefissati, infine si fa votare il pubblico per vedere chi sia stato più convincente. È un gioco intellettuale da cui dubito poi sfileranno squadracce di ...

L'Associazione nazionale partigiani si è schierata contro alcune scuole che hanno organizzato un dibattito fra studenti sull'opportunità di non celebrare più la giornata della Liberazione come festa

Il curioso metodo dell'Anpi: difendere il 25 aprile abolendo i dibattiti Il Foglio

