Il CT Koeman su Xavi Simons | 'Futuro al PSG? Vi spiego cosa dovrebbe fare'

...non dimentica il suo passato al Barcellona e, nonostante l'esperienza non proprio felice, non manca di parlare bene della formazione blaugrana che sembra destinata a vincere la Liga con...... Luka Modric, Fernando Redondo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Karim Benzema Contenuto sponsorizzato BARCELLONA : Victor Valdés, Dani Alves, Carles Puyol, Ronald, Eric Abidal,Hernandez, ...OLANDA - I CONVOCATI DIPortieri: Jasper Cillessen (Nijmegen), Mark Flekken (Friburgo), Bart ... Frenkie de Jong (Barcellona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta),Simons (PSV ...

Xavi Simons continua a brillare. Il consiglio di Koeman: "Resti al PSV un'altra stagione" TUTTO mercato WEB

Il talento di Xavi Simons è finalmente sbocciato grazie al PSV Eindhoven, che gli ha dato fiducia dopo le prime esperienze con la maglia del PSG. Il classe 2003 olandese ...Xavi Simons has been touted as a target for former clubs PSG and Barcelona, but Ronald Koeman wants him to stay at PSV.