Il Commissario Montalbano in tv | stasera 24 aprile c’è “L’odore della notte” | puntata tratta da un reale fatto di cronaca

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Torna Ilin tv., 24, va in onda la replica de “” nella versione rimasterizzata in 4K. La, in onda per la prima volta l’11 novembre 2002, èdal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2001 da Sellerio. “” non incomincia sotto i migliori auspici per il, che vede i segnivecchiaia arrivare minacciosi. Salvo è anche impegnato a fare chiarezza in un intricatissimo caso che non è nemmeno di sua competenza; un caso a cui lo chiamano strane coincidenze e personaggi che riaffiorano prepotentemente dal passato. ...