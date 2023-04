Il colibrì | tutto quello che c’è da sapere sul film con Pierfrancesco Favino

lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA IlFrancesca Archibugi dirige ...Nonfunziona (a volte il mélò rischia di sfociare in soap ). Molto bravo Favino nei panni del ...e il cammeo di Sandro Veronesi Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino sul set di 'Il'...SEGNALAZIONI SKY / NOW - 23 - 29 APRILE 2023 ILLunedì 24 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on ...lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, ...

Stasera in tv “Il colibrì” di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino: un film da non perdere AMICA - La rivista moda donna