Il 24 aprile si celebra la Giornata Internazionale del multilateralismo e della diplomazia per la pace

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il 24siogni anno ladelper la. Questa data è stata istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l’impegno profuso a risolvere qualunque tipo di controversia tra nazioni con mezzi pacifici. L’originedeldelphoto credits Pixabay Il 12 dicembre 2018 le Nazioni Unite hanno deciso di istituire per la prima volta ladel. Questo è avvenuto attraverso la risoluzione A/RES/73/127, e la data ufficiale per questa ...