Ibra | la stagione che rischia di essere finita già qui e i dubbi sul futuro

(Di lunedì 24 aprile 2023)attore in Asterix e Obelix: dietro le quinte Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Quattordici. Un tempo, a questo punto della, erano i gol. Ora invece per Zlatan Ibrahimovic la cifra corrisponde al numero di infortuni ...attore in Asterix e Obelix: dietro le quinte Non ...Il resto dellaci dirà se sarà unapositiva o meno. Bisogna restare concentrati ... Milan - Lecce, Rebic delude esi ferma ancoraAnte Rebi ancora una volta, infatti, ha fatto male,...Naturalmente il segreto, scontato, è gestire al meglio le energie del gruppo nel quale torna, ... "I giudizi saranno realizzati per tutti a fine" è il messaggio in codice lanciato appunto ...

Milan, per il Corriere della Sera la stagione di Ibra può essere finita dopo l'infortunio di ieri TUTTO mercato WEB

Il nuovo problema al polpaccio – il quinto da quando è tornato al Milan – sembrerebbe non di poco conto e servono valutazioni attente sul futuro. Dal suo ritorno in rossonero ha saltato il 42,6% delle ...Nuovi guai per Zlatan Ibrahimovic. Dopo circa un mese ai box, l'attaccante svedese era tornato a disposizione per la gara di ieri pomeriggio contro il Lecce, ma nel secondo tempo, mentre si stava risc ...