Ian Nepomniachtchi-Ding Liren oggi | Mondiale scacchi 2023 | orario 24 aprile | programma | tv | streaming

(Di lunedì 24 aprile 2023) 11. A tanto si arriva. E siamo a un passo decisivo. Ultima settimana di matchcon Ianche vuole vincere per darsi una chance già dopodomani di chiudere il discorso, conche ha due risultati per assicurarsi la tredicesima. Dopo tre patte consecutive, e forse l’unica partita blanda dell’intero match con una liquidazione infinita e la permanenza dei soli Re sullaera, è qui che giunge il momento della verità. C’è da aspettarsi che si tornerà a un confronto tagliente com’è stato quando, tra la quarta e la settima partita, sembrava impossibile vedere un minimo di tranquillità da una parte e dall’altra. In sostanza, doppio margine di rischio.: il regolamento e cosa succede in caso di parità ...

La sfida per il titolo di campione del mondo 2023 di scacchi tra il russo(n.2 al mondo e vincitore del Torneo dei candidati) e il cinese Ding Liren (n. 3 al mondo) si è conclusa dopo 4 ore e 52 minuti con una patta. Domani nuova prova con il cinese che ...Via al Mondiale di scacchi ad Astana, in Kazakistan, dove il russoe il cinese Ding Liren si giocano il titolo. Ma al centro dell'attenzione è l'assenza al tavolo del numero uno al mondo, il norvegese Magnus Carlsen , che proprio a quel titolo ha ...Dopo la rinuncia alla partecipazione dell'attuale campione del mondo Magnus Carlsen, a sfidarsi sono il russo(vincitore del Torneo dei candidati) contro il cinese Ding Liren . È ...

BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren

BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi 14:09 Per quest'oggi è tutto, domani l'undicesima partita con Nepomniachtchi avanti 5,5-4,5.