state necessarie ben tre votazioni per arrivare ad un sintesi ma alla fine con 13il meloniano e consigliere metropolitano Frascarelli l'ha spuntata. Per Cacciapuoti un solo voto (il suo), ...I paragoni con Serenadavvero pericolosi VAN DE ZANDSCHULP 2 Già visto l'atleta di secondo livello che si scioglie ma mancare due volte due match point di fila contro Rune in chiara difficoltà ...... gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna iagli arbitri del massimo campionato italiano. ... che per l'intervento di Ilic su Pedro:due contatti abbastanza lievi; in generale è stata una ...

I voti sono necessari. Lettera Orizzonte Scuola

Per Spalletti: “Aspettiamo a stappare bottiglie e cuori”. Spalletti Napoli Juventus. L’ex tecnico di Inter e Roma ha parlato del momento del Napoli:. Quando vinci partite importanti con avversari di q ...Tutti in piedi per Rafa. Con una doppietta d'autore, Rafael Leão ha trascinato i compagni al successo casalingo in una gara, quella contro il Lecce, da non sbagliare per ...