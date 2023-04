I Santi di Martedì 25 Aprile 2023

In avvio,25, in piazza Duomo, il concerto dell a Premiata Forneria Marconi ; a seguire gli spettacoli di Fabio Abate,Scarcella, Luigi Zimmitti, "Roll&Swing", Eleonora Bordonaro e i ......il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti e l'assessora alla Memoria Ilaria. Alle ...25 aprile, alle ore 10 in piazza della Vittoria, deposizione di corone di alloro al ...E' confermato per domani mattina,25 aprile, l'arrivo al Porto di Ravenna della nave Humanity 1 della ong SOS Humanity, con a ... elezioni: Rizierofa scendere in campo la "Comunità degli ...

Settore giovanile: il programma del 25 aprile US Cremonese