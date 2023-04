I rimborsi per i morti da vaccino in Giappone

Leggi su butac

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ci sono arrivate segnalazioni che chiedevano lumi sul come mai inil governo stesse risarcendo le famiglie di pazientia seguito delanti COVID-19. La notizia è vera, insono state risarcite alcune famiglie (NHK parla di 53 famiglie) che hanno avuto un parente deceduto a seguito dell’inoculazione delanti COVID-19. Ci sono però alcune specifiche da fare che non abbiamo visto riportate per bene nei contenuti che ci sono stati segnalati. La prima è che questisono stati emessi grazie a una legge in vigore da anni: infatti non si tratta di risarcimenti legati nello specifico alle vaccinazioni contro COVID-19, bensì della legge che regola gli obblighi vaccinali ine che prevede che, nel caso di decesso a seguito di ...