I professori tutor guadagneranno fino a 4700 euro al mese

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - "Abbiamo stanziato 150 milioni di, una prima tranche, e partiamo con gli ultimi 3 anni delle superiori. Poi a regime partiremo dalla prima media per un ciclo di 8 anni complessivi. Ognipotrà arrivare a guadagnare oltre 4.700per l'attività curricolare e per l'attività extra curriculare, che sarà pomeridiana e molto importante, abbiamo stimato ulteriori circa 3milaulteriori". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervistato dalla giornalista Maria Latella sul canale YouTube del ministero nel corso della prima puntata della videorubrica 'Il ministro risponde'. I, ha spiegato il ministro, saranno "docenti particolarmente formati in materie psicopedagogiche: abbiamo appena aperto le iscrizioni per i docenti di scuola superiore per ...

Il ministro della Scuola Giuseppe Valditara spiega lo stanziamento di 150 milioni di euro per i docenti che si formeranno in materie psicopedagogiche e si impegneranno in attività extracurriculari ...“Nella scuola deve tornare la serenità, e in questo senso va la rivoluzione della personalizzazione dell’insegnamento, con il docente tutor che sarà formato in modo particolare sotto il profilo psico- ...