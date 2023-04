I mascara effetto wow preferiti dalle star e dalle reali

In quel caso si potrebbe pensare di abbinare insieme più tipologie diper ottenere un ... Dona unvolumizzante e in un batter d'occhio saranno da corte a folte. Quello a punta invece, ha ...Personalmente amo l'dewy skin, la pelle opaca enfatizzata dall'highlighter posizionato in ... che è lo strumento essenziale per coprire le occhiaie e le imperfezioni, ilper aprire lo ...Meglio, allora, scegliere unresistente all'acqua ma anche che incurvi e dia volume così da puntare su uno sguardo d'e intenso a prova di flash. Il dettaglio in più dei make up ...

Come scegliere i migliori mascara per valorizzare lo sguardo Elle

I make up artists ci hanno insegnato che il mascara waterproof è ideale per le cerimonie. Non teme infatti le lacrime di commozione e resta intatto anche nelle giornate più calde, quando è facile suda ...Una selezione delle versioni in assoluto migliori che rendono le ciglia voluminose, lunghe e dal colore intenso ...