I Golden State Warriors sono ancora vivi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Doveva essere proprio Harrison Barnes? Per molti il finale di gara-4 trae Sacramento ha avuto il retrogusto – dolce o amaro, dipende da che parte– delle storie imperfette. Lui, che della dinastia degliè stato il pezzo fallato, quello sacrificato sull’altare dello star-power (o, meglio, di Kevin Durant), poteva chiudere (per sempre?) uno dei più incredibili cicli sportivi della nostra contemporaneità, se non per vittorie almeno per impatto culturale. E invece la sua tripla sulla sirena per mandare Sacramento avanti 3-1 nella serie di primo turno di playoff è stata diabolicamente sputata dal ferro.GET THE STOP. SERIES TIED AT 2-2. pic.twitter.com/S1jkecKq0y — NBA (@NBA) April 23, 2023 «Per favore, non entrare» dirà di aver detto – ma forse piuttosto pensato – ...