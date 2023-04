Hyeon Chung | 3 anni dopo | riparte la corsa del primo Next Gen

Era l'una di notte.si presentò alla conferenza stampa dopo aver vinto la prima edizione delle Next Gen ATP Finals, alla Fiera di Milano. Timido come pochi, l'allora 21enne sudcoreano tentò di mettersi ...Il record è però decisamente poco incoraggiante: 1 - 8 , con la sola vittoria ottenuta ai danni diin Canada, sempre sei anni fa . Il match - non brillantissima la partenza di Hurkacz, ...Nel 2017, il primo campione del progetto per preparare il dopo - Fab Four, il coreano- clonato su Novak Djokovic - , aveva messo in evidenza l'insostenibile leggerezza della grande ...

Hyeon Chung, una storia a metà SuperTennis

Era l'una di notte. Hyeon Chung si presentò alla conferenza stampa dopo aver vinto la prima edizione delle Next Gen ATP Finals, alla Fiera di ...