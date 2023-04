Ho perso un motore | fiamme dall' aereo | pilota lancia il mayday

Leggi su today

(Di lunedì 24 aprile 2023) Per i passeggeri non deve essere stata una bella esperienza, ma alla fine tutto si è risolto senza danni. Ildi undell'American Airlines ha preso fuoco poco dopo il decollo'aeroporto di Columbus, in Ohio. L'aeromobile in questione, un Boeing 737-800, era diretto a Phoenix ma è...