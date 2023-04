“Ho aperto la cassaforte | ma più soldi davo e più mi colpivano” | il racconto dell’avvocato rapinato in casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Quattro malviventi lo hanno sorpreso ine lo hanno pestato violentemente per farsi dare le chiavi della: il malcapitato è stato un noto avvocato penalista, Vittorio Giaquinto, “vittima di una violenza cieca, inspiegabile”, come lui stesso ha riferito a Il Messaggero. L’uomo è stato colto di sorpresa nella sua abitazione a Caserta la notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile, quando la banda, formata da italiani e stranieri, ha fatto irruzione prima nell’appartamento adiacente, dove risiede una coppia di anziani, poi nella. Una volta dentro, lo hanno malmenato, immobilizzato edi denaro e preziosi, tra cui collezioni di orologi d’epoca e gemelli in oro. “Non ho opposto resistenza – ha raccontato Giaquinto al quotidiano romano – era impossibile. Ho ...