“Harry sarà seduto in decima fila all’incoronazione di Carlo” | ecco chi c’è dietro la ‘strategia del contenimento’ ai danni del Principe

(Di lunedì 24 aprile 2023) Isolato dal resto dalla Famiglia Reale e lontano dai “banchi che contano”. La gestione della presenza did’Inghilterradi ReIII sta diventano molto più complicata di quanto non sembrasse poche settimane fa, quando il sovrano aveva ufficializzato la presenza del suo secondogenito alla cerimonia del il 6 maggio all’Abazia di Westminster. La domanda delle domande è sempre la stessa: dove siederà? Stando alle ultime indiscrezioni, in una posizione che sa di affronto.INDI RE– Solo pochi giorni fa era deflagrata l’indiscrezione sull’aut aut delWilliam, che avrebbe intimato ae ai responsabili del protocollo di ...

Persino il principedovrebbe presenziare alla funzione dell'incoronazione del padre. Il ... Infatti, è stato annunciato che l'ex attrice di Suitsassente . Dunque, l'attenzionepuntata ...Stando all'uomo, che lavorò per Lady Diana,collocato addirittura "Dieci file dietro rispetto al resto della royal family", e andrà all'incoronazione "Solo per metterci la faccia"., ...seduto 10 file dietro ai reali Potranno essere rilasciate in città concessioni straordinarie fuori dall'area Unesco In base al piano straordinario 2023 potranno essere rilasciate in città ...