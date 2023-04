Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio. "Sia chiaro, le Nazioni Unite non ...del Consiglio di Sicurezza di "esercitare la massima leva con le parti per porre fine alla, ...... il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio, stimava in 485 il numero dei civili uccisi dall'inizio di dicembre 2022 in questa provincia ricca d'oro e flagellata dalladi ......al - Fitr richiesto il giorno prima dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonioe ... Ma i combattimenti si svolgono conanche nel resto del Paese e nel Darfur. Intanto, dopo la ...

Guterres, la violenza in Sudan può inghiottire la regione Tiscali Notizie

"La violenza in Sudan deve finire. Il rischio e' una catastrofica conflagrazione all'interno che potrebbe inghiottire l'intera regione e oltre". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Gu ...La missione delle Nazioni Unite, Unsmil: nelle prigioni di Tripoli uomini e donne sottoposti a violenze e torture. L’allarme riguarda anche i bambini vittime di traffico ...