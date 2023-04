Lo ha detto il segretario generale Antonioal Consiglio di sicurezza presieduto dal ministro degli Esteri russo Serghei. "Il sistema multilaterale - ha aggiunto - è sottoposto alla ...è arrivato a New York e oggi incontrerà il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio. In precedenza, il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Vasily ...Oggi, reduce da un tour nel Sud America e a Cuba , incontrerà il segretario generale Antonioper discutere di un possibile accordo sul grano, mentre non è in programma un incontro con ...

Guterres a Lavrov, 'l'invasione russa viola la Carta Onu' Tiscali Notizie

"L'invasione russa dell'Ucraina, in violazione della Carta Onu e del diritto internazionale, sta causando enormi sofferenze e devastazioni al Paese e al popolo". (ANSA) ...Il ministro degli Esteri russo parteciperà al consiglio di sicurezza dell'Onu e incontrerà il segretario generale Antonio Guterres. Sarà ...