Guerra in Ucraina | Kiev | «Scontro a fuoco fra truppe russe e mercenari di Wagner»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Per adesso non ci sono conferme indipendenti, ma se l’episodio fosse vero segnerebbe un ulteriore deterioramento dei rapporti fra Mosca e Prighozin

Non faremo più prigionieri in Ucraina", dice Prigozhin. La Wagner è impegnata in particolare nella zona di Bakhmut, la città dell'Ucraina orientale da settimane al centro dei combattimenti. Le forze ... Come e quando potrebbe finire la guerra in Ucraina e chi la sta vincendo: parla lo storico Andrea Graziosi, il mistero del bagliore nella notte di una ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: "Non possiamo rinunciare a difendere Bakhmut" la Repubblica

“I droni di superficie delle forze ucraine sono stati distrutti”, fa sapere il governatore di Sebastopoli Michail Razvožaev. Resta l'allarme in città ...Primi segnali della controffensiva ucraina, con Kiev che avanza raggiungendo la sponda sinistra del Dnipro e annuncia il "recupero di centinaia di corpi di soldati russi". Nuova campagna di reclutamen ...