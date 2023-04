Guardiola e il “no” al Barça per Cancelo | il retroscena di mercato

Torna la nostra rubrica video \''European Football Club\'', che ogni settimana vi porta in giro per l'Europa alla scoperta delle migliori curiosità ...A proposito di mercato, Xavi glissa su Umtiti, in prestito al Lecce ma di proprietà del("non ... Infine una battuta su: "Lo considero il migliore al mondo, sin da quando ha cominciato. ...Il giocatore ex Borussia Dortmund è in scadenza con i Citizens di Pepe la dirigenza catalana sarebbe stata la più scaltra bruciando, di fatto, la concorrenza e assicurandosi le sue ...

Guardiola e Julia Roberts: «Una delusione che resta anche se il City vince tre Champions» Corriere della Sera