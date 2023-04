(Di lunedì 24 aprile 2023) Il Polo Infrastrutture delFS hato ladi sensibilizzazione sullaferroviaria e stradale, il rispetto dellee i comportamenti da adottare in stazione, nelle vicinanze di binari e passaggi a livello. L'iniziativa è stata patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è la prima firmata in sinergia da Rete Ferroviaria Italiana e Anas, società che insieme gestiscono circa 50mila chilometri di "arterie" tra linee ferroviarie e strade su cui circolano giornalmente circa 10mila treni e 8 milioni di veicoli.

... diffusione di video e contenuti digitali su canali web e social rivolti a cittadini, viaggiatori, stakeholder, Istituzioni e allo stesso personale delFerrovie dello Stato Italiane. Filosofia ...Otto persone sono rimaste ferite dopo che un auto è finita su undi pedoni nel centro di Gerusalemme, vicino al mercato Mahane Yehuda. Lo riporta il Times of Israel citando fonti mediche. Uno degli otto feriti versa in gravi condizioni. La polizia ha ...Per monitorare l'avanzamento dei singoli progetti del Pnrr in Regione è attivo undi lavoro che ne controlla costantemente l'aggiornamento, in modo da rispettare scadenze, milestone e target, ...

Gruppo FS lancia campagna "Regole. Una sicurezza per la tua sicurezza" Sky Tg24

Alle 18,40 di martedì Hakuto-R depositerà nel cratere Atlas il piccolo robot Rashid realizzato negli Emirati Arabi ...Il Polo Infrastrutture del Gruppo FS ha lanciato la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza ferroviaria e stradale, il rispetto delle regole e i comportamenti da adottare in stazione, nelle vici ...