Graziani | «Putiferio in Coppa Italia dovuto alla polemica di Lukaku»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023) Cicco, a Radio Sportiva, ha parlato dellain vista di Inter-Juventus: il suo pensiero su Romelue sulla grazia che ha ricevuto (vedi articolo).? Ciccio, a Radio Sportiva nel programma “Il Processo di Sportiva”, ha parlato dell’attaccante belga dell’Inter tornando a fare riferimento anche a quanto accaduto nell’andata dicontro la Juventus: «Romeluc’è da dire che ha ritrovato equilibrio, fiducia. E i gol in questo sono una medicina straordinaria. Ma bisogna vedere chesarà nelle prossime gare. Leao, al contrario, in ogni partita ha lo scatto decisivo. In, se c’ero io al posto di ...