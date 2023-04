Grande Fratello Vip | il commento al vetriolo di un ex concorrente contro i protagonisti dell’ultima edizione

Leggi su biccy

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sono passate ormai circa tre settimane dalla fine della settimadelVip, che fine hanno fatto tutti i vipponi? Se Oriana Marzoli è stata ospite in discoteca e Milena Miconi è stata l’unica finalista ad aver avuto l’opportunità di andare in studio da Silvia Toffanin a Verissimo, di tutti gli altri – vincitrice compresa – si son perse le tracce. Milena Miconi a Verissimo, la sua intervista spiazza, cosa c’è dietro https://t.co/OndNVl29b0 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 24, 2023 Nessuno di loro è tornato in tv dopo ilVip. Né da Barbara d’Urso, né da Federica Panicucci e né tantomeno da Silvia Toffanin che ha ospitato – come appena scritto – solo una di loro. Insomma, la presunta volontà di Mediaset di “cancellare” la settima ...