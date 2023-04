Graduatorie GAE | inserimento titolo sostegno | riserva e abilitazione | domande dal 15 giugno al 4 luglio DECRETO PDF

Da sottolineare, infine, che la disposizione in esame prevede la cancellazione dallee dalledi istituto, ma non indica esplicitamente le GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono ...Per quanto riguarda quindi le assunzioni dalla prima fascia delle Gps nel prossimo anno scolastico 2023/2024, dopo le immissioni in ruolo sui posti di sostegno dallea esaurimento) e ...... ovvero il 50% dei posti da concorso e l'atro 50% assegnato alle, si potrà procedere sui posti ... Abrogazione della norma di cancellazione dalleÈ abrogato il comma 3bis dell'art. 399 ...

Docenti neoassunti 2023/24, vincolo triennale e cancellazione graduatorie. Novità decreto PA Orizzonte Scuola

Sfumano il concorso straordinario ter e le graduatorie regionali per il sostegno. Il Decreto PA passerà in Parlamento.In considerazione che a oggi non è dato sapere per quanti posti sarà bandito l’VIII ciclo e conseguentemente quanti posti saranno assegnati ai singoli atenei è facilmente intuibile che tutta la ...