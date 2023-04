Governo USA multa gigante tech per aver venduto hardware alla Cina

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Quando intervengono i governi, soprattutto quello USA, sempre meglio stare zitti e pagare. OgniHighha il suo scheletro dentro l’armadio. Ci si guadagna almeno d’immagine e si evitano brutte figure. E’ un po’ come salire sull’autobus svariate volte senza biglietto. Quando ti beccano, inutile star lì ad accampare scuse, anche se in teoria hai ragione, meglio pagare unaper tutte le volte che ti è andata bene. Seagate, un altro Highstangato – ComputerMagazine.it 20230421Apple (e la sua battaglia con l’Unione Europea), Google, Mark Zuckerberg e le sue app borderline in termini di sicurezza e privacy. Ma anche Telegram e chi più ne ha più ne metta: tutti, spesso, prevaricano quella sottile linea rossa, andando incontro a multe salate, che vuoi per un motivo vuoi per un altro, ...