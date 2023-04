Gosens | numeri non da esterno Occasione sprecata con l’Empoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Robinha sprecato un’altraper mettersi in mostra. Simone Inzaghi gli ha dato fiducia in campionato con, ancora una volta, ma la prestazione ha lasciato a desiderare. TROPPO POCO – Robinha fatto veramente troppo poco con. I suoinon sono affatto dae non si avvicinano lontanamente a quelli fatti registrare da Federico Dimarco col Benfica e fino a gennaio in campionato. Il tedesco ha concluso 2 cross, neanche uno è arrivato agli attaccanti. Oltre ai pochi servizi per le punte sono arrivati addirittura 0 passaggi chiave, 0 tiri in porta e appena 40 tocchi. La presenza al Castellani dell’è un dubbio, l’Inter è passata durante l’intero match dalla parte di Raoul Bellanova e anche l’italiano ...

39 presenze in stagione, solo 13 da titolare. È facile fare il calcolo dello spazio che Robin Gosens è riuscito ad avere in questa stagione con la maglia dell'Inter: un terzo delle partite le ha gioca ...L'Inter si giocherà una semifinale di Champions League storica contro il Milan dopo aver superato il Benfica nei quarti. Un traguardo molto importante per i nerazzurri, anche dal punto di vista econom ...