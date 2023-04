Eventualmente si può richiedere l'uso di un' Appovvero stabilire che per l'accesso al proprio accountè necessario introdurre un codice OTP generato dall'app di autenticazione ...... mentre gli altri utenti saranno costretti ad utilizzare le app di autenticazione come. Quest'ultima soluzione è molto più sicura; tuttavia, il 74,4% degli utenti usa proprio la ...... che rappresentano una compromissione della consegna sicura dei codici 2FA attraverso applicazioni come. La nuova funzione introdotta da Android 14 implica che le app possono ...

Google Authenticator introduce la sincronizzazione con l’account Google TuttoAndroid.net

Google Authenticator can now sync single-use two-factor authentication codes to Google Accounts, for added convenience.Up until now, your Google Authenticator entries were tied to your phone's hardware, meaning you lost them if you lost your phone. No more!