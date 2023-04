Golf | PGA Tour 2023 | Riley e Hardy trionfano nello Zurich Classic 23°posto per Molinari e Donald

(Di lunedì 24 aprile 2023) Gli statunitensi Davise Nicksi sono aggiudicati loof New Orleans, unico torneo del Pgache si disputa a coppie. Sul percorso del TPC Louisiana la coppia di casa ha chiuso con 258 colpi, un nuovo record del torneo. Per entrambi si tratta del primo successo sul circuito PGA. Si sono classificati alEdoardoe il capitano di Ryder Cup Luke. SportFace.

...principali (e LPGA). Sarà nei prossimi mesi che potremo valutare la completezza di un gioco che esce con qualche sbavatura, ma rimette EA Sports in carreggiata e regala agli amanti delun ...Con due importanti differenze: innanzitutto, Woods aveva concordato le modalità del suo messaggio con i vertici della, l'organizzazione che cura i principali tour professionistici dinegli ...Tiger Woods ha subito un intervento chirurgico alla caviglia destra, mettendo in dubbio la sua partecipazione agli altri tre Major di quest'anno. Sicuro già l'addio alChampionship del 18 - 21 maggio, e allo Us Open del 15 - 18 giugno. Remota la posibilità di un recupero in tempo per l'Open Championship (20 - 23 luglio). Woods è stato costretto a ritirarsi dal ...

Golf, PGA Tour 2023: Nick Hardy e Davis Riley trionfano nello Zurich Classic of New Orleans OA Sport

Concluso a New Orleans l'unico torneo del circuito che si disputa a coppie ROMA (ITALPRESS) - Gli statunitensi Davis Riley e Nick Hardy hanno vinto con 258 (64 66 63 65, -30) colpi lo Zurich Classic ...Lo Zurich Classic of New Orleans, unico torneo a coppie del PGA Tour, va agli statunitensi Davis Riley e Nick Hardy che, con un totale di 258 (64 66 63 65, -30) colpi, ad Avondale hanno anche stabilit ...