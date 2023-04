Golf | LPGA Tour | Lilia Vu si prende il The Chevron Championship | battuta Yin al playoff per il suo primo Major

(Di lunedì 24 aprile 2023)Vu è ora una vincitrice. La 25enne californiana ha fatto suo il The2023,grande appuntamento della stagione sull’. Una vittoria che mette la ciliegina sulla torta di un inizio di stagione folgorante, in cui aveva già centrato un successo e non era mai uscita dalle prime 14 in cinque occasioni. La strada per arrivare ad alzare il trofeo e tuffarsi nell’acqua di Carlton Woods inaugurando una nuova tradizione, non è stata di certo facile: le 72 buche canoniche non sono bastate per decretare la vincitrice, con Vu che ha dovuto sfidare la connazionale Angel Yin alper avere la meglio. Giro in 68 colpi per chiudere il torneo per Vu, solo un 72 per Yin, finendo il quarto round appaiate a -10. A quel ...

In archivio il terzo giorno al The Chevron Championship, primo Major stagionale sull'LPGA Tour disputato per la prima volta sul percorso del Carlton Woods Club in Texas. A sole 18 buche dal termine so ...