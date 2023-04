“Gli Usa fermarono un attacco a Mosca” Il report che svela lo zampino di Biden

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’Ucraina avrebbe pianificato di attaccare. È questo il retroscena del Washington Post, secondo cui sarebbero stati proprio gli Usa ad aver bloccato qualsiasi ipotesi di aggressione nei confronti della capitale russa. Proprio qualche mese fa, sul sito nicolaporro.it, indicavamo i moniti degli 007 di Kiev, che più volte avevano indicato la possibilità di attaccare direttamente il Cremlino. Questa volta, sono direttamente i media occidentali a darne atto, riprendendo unclassificato della National Security Agency statunitense. All’inizio del conflitto, infatti, il generale Kyrylo Budanov, al vertice dell’intelligence militare ucraina (Hur), avrebbe esortato uno dei suoi funzionari ad “essere pronto per attacchi massicci il 24 febbraio, con tutto quello che la HUR ha” a sua disposizione. L’aggressione pianificata avrebbe potuto avere come ...

... con lo spot in cui la voce di Silvio Berlusconi invitavaitaliani a fare le vacanze in Italia. ... Da quando esiste lo stock footage siquello. Non mi scandalizzerei. Tra le critiche a 'Open to ...Grazie all'acquisto di spunte blu di verifica per 7.99 dollari, si sono moltiplicatiaccount ... dal quale era stato bannato, anche l'ex presidenteDonald Trump . Ma si è trattato di un falso ...I file diffusi illegalmente da Teixiera, come evidenzia lo stato quotidiano della capitale, non spiegano però comeStati Uniti abbiano convinto il Paese guidato dal presidente Volodymyr Zelensky ...

L'immigrazione cresce, gli Usa festeggiano: ecco perché QUOTIDIANO NAZIONALE

Vendo, per cambio genere, splendida Bmw R1150RT con circa 83.000 km. La moto viene utilizzata solo d'estate per le vacanze. Le gomme e la batteria le ho cambiate nel 22, la prossima revisione è nel 23 ...Yevgeny Prighozin , ancora una volta, spariglia le carte, e lancia un sorprendente appello a Vladimir Putin: fermi l’invasione in Ucraina e consolidi le posizioni russe nei territori già occupati . Al ...