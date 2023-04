Giulia Cavaglià perde il volo e sbrocca contro la hostess | Selvaggia Lucarelli | “La ragazza dovrebbe imparare che…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Nelle ultime ore stanno facendo discutere alcuni video pubblicati da, ex tronista di Uomini e Donne. L’influencer, di rientro in Italia da Barcellona, ha raccontato che, a causa di un ritardo di tre minuti, le è stato impedito di salire sull’aereo. Quindi, dall’areoporto di Barcellona,si è lasciata andare ad un lungo sfogo dai toni accesi, che ha scelto di condividere con i suoi followers, per poi presumibilmente pentirsene. Difatti, una delle Instagram stories in cui laspiegava quanto accaduto è stata successivamente eliminata dal suo profilo. Gli utenti, però, hanno prontamente registrato il video in questione, nel quale l’ex tronista, in lacrime, spiegava: Praticamente è successo che siamo qua con ildella Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti ...