Giro d’Italia 2023 | l’amarezza di Giulio Ciccone | “Sintomi lievi | ma forte botta morale”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dal possibile sogno della Liegi-Bastogne-Liegi (aveva scollinato praticamente con il poi vincitore Remco Evenepoel sulla Redoute), all’incubo Covid, tutto neldi 24 ore.ha contratto il virus, è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi e a rischio c’è dunque la sua partecipazione alche scatterà il prossimo 6 maggio dall’Abruzzo.ha il Covid. In dubbio la sua partecipazione Il suo commento sui profili social: “Una notizia che pesa come un macigno. Positivo al Covid, per la terza volta, quando mancano meno di due settimane al”. E aggiunge: “Ho, ma la...

Ma adesso rischia di non partecipare al prossimo: questa la situazione di Giulio Ciccone. Il ciclista azzurro del team Trek - Segafredo è infatti risultato positivo al Covid - 19. ...La partecipazione di Giulio alè ora in stand - by, da decidere dopo aver valutato il suo recupero e aver ottenuto un test Covid negativo. Una decisione definitiva verrà presa negli ...