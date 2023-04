Giggino d' Arabia dallo stadio al Golfo Persico | storia di un miracolato

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'ultimo degli immortali. Abile nel raccattare un ruolo di primo piano, nonostante una sonora sconfitta politica. Attaccato alla poltrona come il più indomito dei democristiani. Luigi Di Maio è la dimostrazione plastica che, nel nostro Paese, se riesci a mettere un piedino dentro i meandri del potere una prima volta, poi campi di rendita per il resto della tua vita. Nato ad Avellino il 6 luglio del 1986, cresce a Pomigliano d'Arco, popoloso paese in provincia di Napoli. È il primogenito di Antonio, imprenditore edile e di Paola, insegnante di italiano e latino. Nel 2004 termina il liceo classico e si iscrive prima alla facoltà di ingegneria, e poi al corso di giurisprudenza. Ma, in entrambi i casi, non riuscirà a terminare il percorso di studi e a laurearsi. Ma le idee non mancano al giovane Luigi. Nel 2006 fonda il sito "studentigiurisprudenza.it" e, l'anno successivo, viene eletto ...

d'. Sparito dagli scranni del Palazzo, eclissatosi anche da Facebook e Tik Tok, Di Maio riappare sulla scena internazionale, con la benedizione di Bruxelles. Battezzato come "candidato ...... Kuwait, Iraq, Oman, Qatar,Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Per l'ex ministro degli Esteri ...cipriota Markos Kyprianou e lo slovacco Jan Kubis) e non solo per il passato barricadero di '' ...Un'azione politica, si disse, in risposta ai crimini di Abu Dhabi in Yemen (anche sesi dimenticava del ruolo dell'Saudita in quel conflitto). Non contento, però, il nostro stabilì ...

