Giallo su un drone caduto vicino a Mosca | Kiev | A Bakhmut stiamo lanciando contrattacchi

Guerra Russia Ucraina, le notizie del 24 aprile Nuova grande campagna per il reclutamento di volontari russi, Berlino espelle nuovi diplomatici, scoppia ilsulcarico di esplosivo caduto vicino a Mosca, mentre il presidente ucraino Zelensky non arretra su Bakhmut. La guerra in Ucraina è giunta ormai al suo 425 giorno: i fatti di oggi. ...Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, che cita fonti delle forze dell'ordine, ilera carico di esplosivo ed è stato ritrovato ieri nel distretto di Bogorodsky, spezzato a metà, dopo essere ...In questa edizione: -su uncaduto vicino a Mosca - Affonda barchino, 21 sbarchi in 24 ore a Lampedusa - Sudan, evacuati tutti gli italiani - Fermato ex paziente per l'agguato mortale a una psichiatra - ...

