Gerusalemme | auto travolge i passanti | almeno 8 feriti Ucciso l’uomo al volante Netanyahu | “È un attentato”

Lunedì pomeriggio un uomo palestinese ha travolto alcuni passanti a Gerusalemme, in Israele, ferendone cinque: l'uomo è stato ucciso poco dopo.

Un'automobile ha travolto oggi dei passanti nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda a Gerusalemme in quello che, in una prima dichiarazione, il premier Benyamin Netanyahu ha definito un attentato terroristico. Almeno otto persone sono state ferite e uno dei feriti è grave, hanno reso noto i servizi di pronto soccorso Zaka.