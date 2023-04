Gerusalemme | auto travolge e ferisce 8 passanti Attentatore ucciso da civile

Un'guidata da un palestinese ha travolto oggi un gruppo di passanti a, nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda, ferendo 8 persone. L'attentatore è stato poi ucciso da un ...Otto persone sono rimaste ferite dopo che unè finita su un gruppo di pedoni nel centro di, vicino al mercato Mahane Yehuda. Lo riporta il Times of Israel citando fonti mediche. Uno degli otto feriti versa in gravi condizioni. ...Israele,sulla folla in centro a: cinque feriti Cinque persone sono rimaste ferite dopo che un'è finita su un gruppo di pedoni nel centro di, vicino al mercato Mahane Yehuda. ...

Attentato a Gerusalemme, un'auto travolge i passanti: cinque feriti, conducente ucciso TGCOM

Lunedì pomeriggio un uomo palestinese ha travolto in auto alcuni passanti a Gerusalemme, in Israele, ferendone cinque: l'uomo è stato ucciso poco dopo