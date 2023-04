Garming Forerunner 235

(Di lunedì 24 aprile 2023) Se sei un appassionato di corsa, non puoi fare a meno di avere al polso un orologio tecnologico in grado di gestire tutti i vari parametri mentre ti alleni, ma all’occorrenza da indossare tutti i giorni al fine di monitorare le varie attività ed avere quindi sempre con te uno strumento altamente utile per il tuo benessere psico-fisico. In questo articolo presentiamo il Garmin235, uno sportwatch GPS/GLONASS con sensore cardio integrato oltre a tutta una serie di funzioni utilissime e molto semplici da utilizzare. Il Cardio frequenzimetro completo per il running Il Garmin235 è lo strumento ideale se sei alla ricerca di un cardio frequenzimetro con sistema cardio integrato. Intanto, uno dei punti di forza è la sua autonomia, infatti ha un’autonomia di circa 11 ore con la funzionalità GPS attivata, ma se utilizzato in ...

