Garanzini | la vittoria sulla Juve a tempo scaduto certifica la stagione trionfale del Napoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Con il gol di Raspadori allantus ilsi avvicina ancora di più allo scudetto: domenica potrebbe essere il giorno dei festeggiamenti. Su La Stampa, Gigiscrive che la partita giocata dalla squadra di Spalletti allo Stadiumuna volta per tutte la sua grande bellezza. “Gran finale allo Stadium. E scudetto aluna volta per tutte. Se non ancora con il sigillo dell’aritmetica, di sicuro con quello della suggestione, perché ad un primosciapo, in linea con le ultime uscite, è seguita una ripresa in grande stile: in cui, dai e dai, e nonostante tanti errori di rifinitura e di mira è arrivata alachela...

Il Sassuolo ha creato di più strameritando la. Il problema della Juve è la difficoltà nel ...: "Contro il Sassuolo si è vista una brutta Juve ed una gestione discutibile della partita"...(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Su La Stampa, Gigicommenta laschiacciante del Napoli sul Torino , in trasferta. Ieri la squadra di Luciano Spalletti ha dominato la partita ...Notizie Calcio Napoli - Gigicommenta ladel Napoli sull'Eintracht in Champions League sulle colonne de La Stampa: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...

Garanzini: “Due Derby nel giro di una settimana, non c’è pronostico” Il Milanista

Il giornalista Gigi Garanzini si è così espresso su La Stampa su Kvaratskhelia e Leao: "La differenza che passa tra un grande giocatore e un campione. Ci ...In virtù della vittoria per 2-0 ottenuta in Portogallo ... Una doppia sfida a 6 giorni di distanza in semifinale, come nel 2003. Gigi Garanzini, sull'edizione odierna de La Stampa, ha scritto un pezzo ...