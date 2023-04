Galleria | il portacandele ideato da Ambroise Maggiar e Criloi

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 24 aprile 2023) Atelier VM è un vero e proprio caso di imprenditoria al femminile di successo, frutto dell’estro di Viola Naj-oleari e Marta Caffarelli, due amiche accomunate da una visione del mondo immaginifica calata in un’estetica sobria e raffinata. Dal 1998, anno della sua fondazione, il brand è fucina creativa a carattere artigianale in cui prendono vita gioielli unici, delicati e ispirati, di rottura dei canoni classici. Monili che custodiscono al loro interno un racconto personale, intimo ed etereo, testimoni di una poetica di fine emotività, il fil rouge che lega in modo indissolubile tutte le creazioni firmate dalla maison. Come in un laboratorio alchemico, infatti, i gioielli Atelier VM materializzano i doni impercettibili della vita prendendo spunto dalla natura, dagli animali, dalla vita: così un ricordo può diventare un anello, una stagione un bracciale, una sensazione in collana e ...