(Di lunedì 24 aprile 2023) I Carabinieri hannoin flagranza un italiano di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale

Fucecchio: 58enne sorpreso a bordo di auto rubata. Arrestato Firenze Post

